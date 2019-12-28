هبة طوجي تكشف تعامل عابد فهد في كواليس هوس ( فيديو )

أعربت الفنانة هبة طوجي عن سعادتها الكبيرة بدخول عالم الدراما التلفزيونية والوقوف أمام الفنان عابد فهد ، وصرحت في لقاء متلفز كاشفة تفاصيل مشاركتها التمثيلية الأولى ولا سيما فيما يخص تعامل النجم السوري معها .

وقالت لـ Insider أن العمل مع فهد كان رائعاً ، خاصة وأنه كان كريماً ومتجاوباً معها خلال التعاون الذي جمعهما ، لافتة إلى أن آرائهما لطالما التقت فيما يخص شؤون المسلسل .

وكان عابد فهد قد نشر في وقت سابق مجموعة الصور التي توثق الانسجام الكبير بينهما في كواليس العمل ، الأمر الذي لفت أنظار المتابعين خاصة وأن هبة طوجي تخوض تجربتها الدرامية التلفزيونية للمرة الأولى ، بعد مسيرة غنائية وتمثيلية غنية خاضتها عبر أربعة أعمال مسرحية رحبانية .

يذكر أن عُشارية ” هوس ” التي يخوض بطولتها النجمين من تأليف الكاتبة السورية ديالا الأحمر وإخراج محمد لطفي .