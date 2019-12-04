نادي في أوروبا يتعاقد مع لاعب كرة قدم مزيف .. كيف حصل ذلك؟

أعلن نادي فيبورغ الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الدنماركي، قراره برفع دعوى قضائية ضد لاعب كرة القدم مزيف.
ويدعى اللاعب” بيرنيو فيرهاخن”، والذي قال إنه: “يلعب في مركز الجناح الأيمن”، ويبلغ عمره 25 عاماً.
وأكد فيبورغ أنه لم ير اللاعب يمارس كرة القدم سابقاً، في حين أشارت مجلة ” DR ” الدنماركية أنه تم خداع النادي.
وجاء التوقيع مع اللاعب بناءً، على توصية غير حقيقية من مدير الكرة في نادي أياكس أمستردام الهولندي مارك أوفرمارس.
وقال النادي في بيان إنه: “تم سحب اللاعب من الملعب بعد أول تدريب له مع فريق فيبورغ، بسبب انخفاض مستوى مهاراته في كرة القدم”.
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وأضاف “هناك صورة واضحة لعملية احتيال كبيرة من المحتمل أن تشمل المزيد من الناس في عدة بلدان”.
مراسلون – رياضة