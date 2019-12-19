ميريام كلينك في عدة إطلالات جريئة والقاسم المشترك ملابس البحر ( صور )

خطّت عارضة الأزياء ميريام كلينك طريقها في الفن الاستعراضي قبل سنواتٍ قليلة ، وذلك عبر مجموعة من الأغنيات ذات الرتم السريع والكلمات البسيطة العامية .

واشتهرت ميريام منذ انطلاقتها حتى أصبحت أشهر من نارٍ على علم ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .

وتخضع كلينك دائماً لجلسات تصوير جامحة ، تُطِّل من خلالها على الجمهور عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث تظهر بإطلالات مبتذلة غير هادفة وتقوم في مجملها على العريِّ واستعراض جسدها .

وكان آخرها جلسة تصوير ، اعتمدت خلالها ميريام كلينك الظهور بعدة إطلالات حيث ظهرت في بعض الصور منها بالشعر الأسود مرتدية ” باروكة ” ، وأطلت في بعضها الأخر بشعرها الأشقر الطويل .

وبدا القاسم المشترك فيها هو ظهورها بملابس البحر ” المايوه ” التي اختلفت ألوانها وتنوّعت قصاتها ، إلا في صورة واحدة حيث ظهرت وهي تلّف جسدها وشعرها بمنشفة الاستحمام وتكوي النقود معلقة بأن جلَّ ما تريده هو الحب والدولارات .