منتخب سوريا الأولمبي يتعادل مع طاجيكستان بدون أهداف ضمن دورة الصين

تعادل منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم بدون أهداف، مع نظيره الطاجيكي ضمن الجولة الثانية من دورة الصين الدولية الودية المقامة في مدينة زهوهاي.

وبهذه النتيجة وصل رصيد المنتخب السوري إلى 7 نقاط، علماً أنه توج في البطولة في الجولة الماضية.

وحقق المنتخب السوري فوزين متتالين في البطولة كانا على مالي بهدف دون رد، ثم الصين بنفس النتيجة.

ليختتم مشاركته في البطولة الودية، التي انطلقت في الـ8 من شهر كانون الأول.

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وتأتي هذه الدورة ضمن استعدادات المنتخب السوري، قبل المشاركة في النهائيات الآسيوية بالثامن من الشهر المقبل في تايلاند.

مراسلون – رياضة