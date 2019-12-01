مكافأة مليون دولار من غوغل لمن يقوم بهذه المهمة

أعلنت شركة غوغل عن مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يخترق رقاقة الأمان في هواتف Pixel.

وتعتبر شرائح الأمان Titan M المزودة بها هواتف Pixel الخاصة بـ غوغل، بمثابة مخزن سري للبيانات، لا يمكن اختراقها.

حيث تبحث الشركة بهذه الطريقة عن أي مبرمج قادر على تنفيذ التعليمات البرمجية حتى بعد إعادة ضبط الجهاز، واقتحام شريحة أمانه عن بعد.

وتأتي هذه المكافأة ضمن برنامج مكافآت “أمان أندرويد” التي بدأت غوغل بتطبيقه منذ سنوات، وتهدف هذه المرة للحفاظ على سرية بيانات مستخدمي هواتف Pixel الجديدة.

الجدير بالذكر أن شركة غوغل بدأت منذ سنوات ببرنامج “أمان أندرويد” ، كما دفعت ملايين الدولارت للمبرمجين الذين اكتشفوا ثغرات في أنظمة أندرويد .

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