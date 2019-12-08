مدير ميلان يجيب عن أخر أخبار انضمام ابراهيموفيتش إلى ناديه

مايزال مصير المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مجهولاً، وسط الكثير من الأنباء التي تشير إلى قرب انتقاله إلى أحد الأندية الإيطالية.

وصرح المدير الرياضي لميلان، فريدريك ماسارا، إن: “النادي في انتظار معرفة قرار ابراهيموفيتش، بشأن الفريق الذي سينضم إليه”.

وأضاف “ليس هناك أي جديد ولا توجد مفاوضات، يفكر اللاعب حاليا في الفريق الذي سيلعب له، وميلان ينتظر لمعرفة ما سيفعله السويدي نحن في الانتظار”.

وكان اللاعب أكد أنه سيعود إلى العب في الدوري الإيطالي، حيث يتشاور مع عائلته لتقرير الفريق الذي سيلعب له.

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ويحق لزلاتان ابراهيموفيتش التوقيع لأي نادٍ حالياً، مع انتهاء عقده مع لوس انجلوس غالاكسي الأميركي، خلال هذه الفترة.

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