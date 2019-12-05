مدير غاز ريف دمشق يزف البشرى للمواطنين.. الأسبوع المقبل ستشاهدوا بأعينكم

صرح خلال مدير غاز ريف دمشق نائل علاف أن المواطن سيشاهد الأسبوع المقبل بعينه تحسنا ملحوظا في توفر مادة الغاز المنزلي.

وفي حديث مع إذاعة “شام اف ام” اليوم، قال علاف حول أزمة الغاز: ” إن الكمية الموزعة من مادة الغاز حالياً لا تكفي حاجة المواطنين وهي 40 ألف أسطوانة والسبب في ذلك هو صعوبة الاستيراد خلال هذه الفترة “.

وهنا، بشّر مدير غاز ريف دمشق المواطنين بأنه خلال الأسبوع المقبل سيشاهد المواطن بعينه تحسنا ملحوظا في توفر مادة الغاز.

أما عن مشكلة احتكار المادة من قبل لجان الأحياء أو الموزعين ، فأكد أن المتابعة تكون مسؤولية التموين.

وكانت مصادر في وزارة النفط قد أفادت بأن بوادر انفراج على أزمة الغاز بدأت تظهر بسبب ارتفاع الإنتاج إلى 36 ألف أسطوانة في كل من دمشق وريفها و القنيطرة ، إلا أن حجم الإنتاج ينبغي أن يصل إلى حوالي 50 ألف أسطوانة يوميا لكي يتم تجاوز الطلب الحالي والوصول إلى مرحلة الاستقرار .