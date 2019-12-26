مديحة كنيفاتي : دانا جبر لا تشبهني .. وألغيت متابعة نسرين طافش

كشفت الفنانة مديحة كنيفاتي سبب غيابها عن الساحة الفنية وقلة ظهورها على الشاشة الفضية ، وقالت أن السفر هو ما يمنعها من الالتزام العملي خاصة وأنها كانت تسافر كل شهرين بعد إصابتها بالانطوائية .

ونفت في لقاء إذاعي وجود أيّ خلافات مع زميلاتها ، لافتة إلى أن سبب رفضها أداء دور الفنانة دانا جبر في مسلسل ” سنة أولى زواج ” كان بسبب الأجر المنخفض .

وأشارت إلى أنها لم تتابع المسلسل بعدها ، إلا أنها واثقة بأن مواطنتها قد أدت الدور بشكل رائع ، ولفتت إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يربطون بينها وبين جبر لناحية الشبه وهو ما استغربته قائلة : ” من وجهة نظري لا شبه بيننا ، هي شابة جميلة بأسلوبها الخاص ” .

وتحدثت مديحة كنيفاتي عن مواطنتها نسرين طافش مؤكدة بأن لا تواصل بينهما حتى أنهنّ ألغيّا متابعة بعضهنّ قبل سنتين على الرغم من عدم وجود أيّ خلافات بينهنّ .

وشاركت الفنانة السورية بمسلسل العاصوف بموسمه الثاني حيث جسدت دور سعدية ، بالإضافة إلى تجسيدها مؤخراً دور ” مقبولة ” في مسلسل أحلى أيام وهو الموسم الثالث من مسلسل أيام الدراسة .