محمد صلاح نجم ليفربول ينشر صورة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. وزميله لوفرين يطلب منه الهدوء

نشر نجم ليفربول محمد صلاح عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وتظهر الصورة النجم المصري أثناء تأديته رقصة بالي، في أحد أماكن التدريبات، دون أن يكشف أين.

وعلق صلاح على الصورة قائلاً “باليه على البساط”، ما أثار ردود أفعال واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المدافع ديان لوفرين زميل محمد صلاح في ليفربول، على الصورة قائلا: “اليوم عطلة.. ارتاح من فضلك”.

وكان ليفربول بلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ريد بول سالزبورج بهدفين دون رد، في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

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وجاءت أهداف “الريدز” عن طريق كل من نابي كيتا في الدقيقة (57)، وصلاح في (58) من عمر اللقاء.

مراسلون – رياضة