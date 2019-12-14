محكمة في إسبانيا تقرر سجن 3 لاعبين في نادي إسباني لـ38 عام .. ما هي التهمة؟

قررت المحكمة العليا في إسبانيا ، الحكم بالسجن على ثلاثة لاعبين من نادي أراندينا، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

وتضمنت العقوبات على اللاعبين السجن 38 عاماً، فاللاعب الأول تم الحكم عليه بـ14 عاماً، والثاني والثالث بـ 12 عاماً.

واللاعبون هم كارلوس كوادرادو سانتوس، وراؤول كالفو، وفيكتور رودريغيز راموس.

وجاء قرار المحكمة بعد اتهام اللاعبين، بالاعتداء جنسياً على فتاة قاصر بعمر الـ15 عاما.

كما قررت المحكمة في إسبانيا فرض غرامة قدرها 50 ألف يورو يدفعها اللاعبين، كتعويض مادي إلى الفتاة القاصر.

وادعت الفتاة ضد لاعبي نادي أراندينا عام 2017، وأكدت أن المتهمين اعتدوا عليها.

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وأوضحت الفتاة أن اللاعبين سجلوا لها مقطع فيديو مخل بالآداب لها، ونشروه دون علمها.

مراسلون – رياضة