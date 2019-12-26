ماذا سيحدث في حال فتح باب الطائرة أثناء الرحلة؟

يتساءل الكثيرون عما سيحدث في حال فتح باب الطائرة أثناء الرحلة، وما إذا كان من الممكن فتحه خلال الطيران.

حيث حاول الكثيرون فتح الباب أثناء الرحلة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأن الضغط منعهم، كما أن الأبواب مغلقة بصورة آلية، فالطيار هو من يتحكم في النظام الذي يبقي الأبواب مغلقة بإحكام.

ويستطيع الطيار فقط أن يرفع التحكم ويحوله إلى الفتح اليدوي ليتمكن أي شخص أن يفتح الأبواب.

كما أن الضغط العالي داخل الطائرة هو ما يبقي الأبواب مغلقة، وبالتالي فإن الإغلاق بقوة الضغط يبدأ فقط في العمل عند ارتفاعات عالية.

وتعتبر النوافذ هي نقطة ضعف الطائرة وليس الأبواب، وعند كسر أحد النوافذ فسيحدث فقدان للضغط الداخلي ويتسبب في كسر جزء من سطحها مما يؤي إلى الهبوط الإجباري.

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