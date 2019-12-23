لهذه الاسباب مجتمعة يجب ان تتناولوا قليل من اللوز كل يوم

يعد اللوز من أكثر المكسرات الصحية لأنه غني بالعناصر المهمة للجسم مثل البروتينات ، الالياف ، الكالسيوم ، المانغانيز ، الماغنيزيوم ، البوتاسيوم والدهون الصحية.
وللوز خصائص وفوائد صحية عديدة وخاصة إذا تم تناوله باعتدال وخاصة الأخضر منه.
فوائد اللوز الصحية
– يخفض معدل الكولستيرول السيء ويساعد على رفع مستوى الكولستيرول الجيد ، ويساهم بتقليل الإصابة بأمراض القلب.
– ينظم ضغط الدم بسبب احتوائه على كمية عالية من البوتاسيوم وعدم غناه بالصوديوم.
– ينقي البشرة ويعد من اهم العلاجات لجميع أنواعها.
– يقلل من نسبة ارتفاع مخزون السكر في الدم.
– يوفر الطاقة المناسبة للجسم بسبب احتوائه على المنغانيز.
– يحارب أمراض القلب ، بحيث يحسن الدورة الدموية ويحرك الاوكسيجين والعناصر الغذائية في الجسم.
– يحفز وظيفة الدماغ بسبب احتوائه على مادة فينيلالانين.
– يحمي الجنين من التشوهات الخلقية لأنه يساهم بتنمية الخلايا والانسجة بشكل سليم.
– يساهم بالشعور بالشبع وخاصة لدى الرياضيين ، لأنه يحتوي على البروتينات والدهون التي تغذي وترمم العضلات.
– يساعد على التخسيس إذا تم تناوله كحصة منتظمة مع باقي الوجبات.
يسيطر على ضغط الدم المرتفع:
يساعد تناول اللوز عموما واللوز المنقوع خصوصا على الحفاظ على ضغط الدم في مستويات سليمة في الجسم ، ومنع ارتفاعه إلى مستويات تنذر بالقلق ، بالإضافة إلى قدرته على خفض ضغط الدم حال ارتفاعه.
فوائد اللوز للبشرة
بالإضافة الى فوائده الصحية المتنوعة ، يدخل اللوز في علاج البشرة وله دوراً هاماً إذ يحافظ على بقائها رطبة نضرة ، متألقة ، بيضاء ، وناعمة.
كما يقضي على البقع الداكنة ، يزيل الهالات السوداء ، يساعد على التخلص من البثور ، و يقضي على الالتهابات والحساسية ويعالج الحروق الناتجة من التعرض المستمر للشمس.