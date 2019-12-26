وزير لبناني مطالباً بالتنسيق مع دمشق : لبنان بحاجة سوريا على كل الصعد

أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، حسن مراد أن لبنان بحاجة سوريا على كل الصعد.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر ، قال مراد إن بلاده بحاجة لسوريا على كل الصعد بما في ذلك لمصلحة لبنان.

واعتبر الوزير اللبناني أن إيجاد حلول لتصريف الإنتاج في لبنان يبدأ من خلال تسهيل التصدير أولاً ، والتوجه إلى دمشق للتنسيق معها ثانياً.

ودعا مراد الأسبوع الفائت لضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة تتواصل مع سوريا بما يصب في مصلحة لبنـان .

ويشهد لبنـان منذ شهر تقريبا احتجاجات وتظاهرات طالبت باستقالة حكومة سعد الحريري والغاء الضرائب المفروضة على الشعب اللبناني بما يحقق له الاستقرار.