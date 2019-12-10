لاعب يحرز هدف بطريقة رائعة في شباك فريقه من مسافة بعيدة (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر لاعب ضمن فريق للهواة يسجل هدف عكسي في شباك فريقه بالخطأ.

وخلال المباراة أرداد اللاعب أن يبعد الخطورة عن شباك فريقه، بعد محاولة خطيرة من الفريق المنافس.

وحاول أن يشتت الكرة عن مرمى فريقه، لكنه أخطأ في الاتجاهات، ليجعل الكرة تدخل المرمى بالخطأ.

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وانتشر الفيديو بكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصل على تفاعل كبير من جماهير كرة القدم.

ولم يتم معرفة أين كانت تجري المباراة، ولكن كانت مجرد حصة ودية بين لاعبين هواة لكرة القدم.

مراسلون – رياضة