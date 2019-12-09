لاعب منتخب سوريا عمر السومة يحدد موعد عودته للملاعب

خضع لاعب منتخب سوريا عمر السومة ،نجم الأهلي السعودي في الأيام الماضية إلى عملية جراحية أسفل البطن في مدينة ميونخ الألمانية.

وأكد السومة أن عودته لتدريبات أهلي جدة قريبة، كما وجه رسالة شكر لكل من دعمه قبل وبعد خضوعه للعملية الجراحية.

وعقب العملية الجراحية، بدأ الدولي السوري برنامج علاجي وتأهيلي، داخل العيادة الطبية بمقر النادي الأهلي.

وسبق أن أعلن الأهلي نجاح العمليتين الجراحيتين لكل من السومةْ وخالد البركة، في مدينة ميونخ أسفل البطن.

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وقال السومة على حسابه “بإنستغرام”، “شكراً لكل الذين سألوا واطمأنوا علي قبل وبعد العملية، بإذن الله فترة قصيرة وأرجع للتدريبات”.

مراسلون -رياضة