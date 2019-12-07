لاعب سوري : وجود عمر السومة وعمر خريبين يمنع انضمامي إلى المنتخب

أكد لاعب نادي الاتحاد الحلبي أنس البوطة، أن الانضمام للمنتخب السوري طموح لأي لاعب، متمنياً ارتداء قميص “نسور قاسيون” في القريب العاجل.

وأضاف البوطة “أجد الأمر صعباً، بوجود لاعبين أكثر خبرة في خط الهجوم كـ عمر السومة عمر خريبين”.

وأكد البوطة أن الدوري السوري استعاد قوته، وأضاف “تبقى مشكلة سوء الملاعب واضحة ولذلك نتمنى الاهتمام أكثر بالملاعب ومرافقها”.

وبالنسبة للمرشح للقب،أوضح لاعب الاتحاد أنه من المبكر الحديث عن هوية هذه الفرق الأربعة، لكنها ستتضح مع نهاية مرحلة الذهاب.

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وتابع “المنافسة للهروب من الهبوط ستشتعل في القسم الثاني من الدوري وقد تلعب الفرق المهددة دوراً مهماً بتحديد بطل الدوري”.

مراسلون – رياضة