كم سيحصل منتخب البحرين بعد فوزه بلقب كأس الخليج؟ .. وقرار من ملك البلاد بعد التتويج

رياضة
كم سيحصل منتخب البحرين بعد فوزه بلقب كأس الخليج؟ .. وقرار من ملك البلاد بعد التتويج

توج منتخب البحرين بكأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، بتغلبه في النهائي على السعودية بهدف نظيف، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

وسجل هدف الفوز للمنتخب البحريني عن طريق اللاعب محمد سعد الرميحي، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

ويعد هذا اللقب الأول للبحرين، وبعد مرور 50 عاماً على انطلاق البطولة، التي بدأت من الأراضي البحرينية عام 1970.

وقرر عاهل البحرين بأوامر من االملك أن الاثنين 9 ديسمبر/ كانون الأول، إجازة في المملكة، تعطل فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات.

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وسيحصل منتخب البحرين على ثلاثة ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مليوني دولار ويحصل كل منتخب خرج من الدور الأول على مليون دولار.

مراسلون -رياضة

 

 

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