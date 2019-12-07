كريم لعلاج مشكلة تشققات اليدين التي تكثر في فصل الشتاء

ترغب السيدات باستعمال أي كريم يعالج مشكلة تشققات اليدين الناتجة عن كثرة الاعمال المنزلية وغسل اليدين لأوقات كثيرة ومتتالية.

كما يسبب الطقس الجاف وكثرة التعرض لأشعة الشمس، والتعرض للمواد الكيميائية الضارة ، تشقق اليدين والمعاناة من الخشونة المزعجة

كريم زيت جوز الهند لعلاج تشققات اليدين

يعتبر جوز الهند من أفضل أنواع الزيوت التي تمنح بشرتك النعومة المثالية والتي تساهم في التخلص من الخشونة وتعالج التشققات، إضافة الى شد الجلد وتنظيف البشرة.

من هنا وبسبب فوائده الصحية والجمالية الكثيرة، فإن زيت جوز الهند بات من أهم أنواع العلاجات المنزلية المستخدمة في علاج تشقق اليدين وكافة أجزاء الجسم، نظراً لدور هذا العنصر الأساسي في ترطيب البشرة، بسبب احتوائه على خصائص مضادة للفطريات والميكروبات، ما يجعله من الوسائل المعتمدة لمنع التقاط أي عدوى بكتيرية.

كيف يمكن استعمال زيت جوز الهند لعلاج تشققات اليدين؟

– يجب أن يستخدم زيت جوز الهند قبل النوم حيث أن وضعه خلال النهار والتعرض للشمس يؤدي الى اسمرار اليدين.

– يبدأ الاستخدام بنقع اليدين في الماء الدافئ، ومن ثم تجفيفها جيداً.

– بعد ذلك يجب وضع زيت جوز الهند على اليدين المتشققة، على ان يتم إرتداء قفازات ناعمة طوال الليل.

في صباح اليوم التالي يجب غسل اليدين جيداً بالماء الفاتر.

– للحصول على النتائج المثالية والسريعة، من الممكن القيام بالخطوات السابقة بصورة متكررة في كل ليلة.

خلطة كريم جوز الهند الطبيعية لعلاج مشكلة تشقق اليدين:

المكونات:

– ربع كوب من زيت جوز الهند

– ملعقة من السكر

– ملعقة من زيت زيتون

– ملعقة عصير ليمون

طريقة تحضير الخلطة وتطبيقها:

– قومي بخلط جميع المكونات السابقة في إناء للحصول على خليط متجانس

– ادهني يديك بالخليط وانتظري لمدة 15 دقيقة

– بعد مرور الوقت المحدد اغسلي يديك بالماء الفاتر

– اخيراً قومي بدهن القليل من الفازلين

– كرري تطبيق هذا الخليط مرتين أسبوعياً للحصول على نعومة لا تقاوم!