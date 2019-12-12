كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس غاضب بشدة بسبب مشجع ورجال الأمن يتدخلون (فيديو)

تغلب يوفنتوس بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو ، على مستضيفه باير ليفركوزن، بهدفين دون رد، في ختام مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة أبدي رونالدو غضبه الشديد، ضد أحد المشجعين الذي اقتحم أرضية الملعب، في محاولة لالتقاط صورة “سيلفي” مع البرتغالي.

وخلال محاولة المشجع التقاط صورة مع الدون، اصطدم به ما أثار غضب اللاعب، وكاد يشتبك معه لولا تدخل الأمن.

شاهد أيضاً: فيديو خاص لـ كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يحصد ملايين المشاهدات بوقت قصير

وشهدت المباراة إحراز رونالدو الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 75، وأضاف غونزالو هيغواين الهدف الثاني بالدقيقة 92.

ورفع اليوفي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 6 نقاط بالمركز الثالث.

مراسلون – رياضة

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader 😳 pic.twitter.com/oK8fjynEeV — B/R Football (@brfootball) December 11, 2019