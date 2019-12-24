قمر تحتفل بـ عيد الميلاد في العاصمة الفرنسية باريس ( صورة )

عايدت الفنانة قمر محبيها بمناسبة عيد الميلاد ، ونشرت صورة حديثة لها من أجواء الاحتفالات التي تعمّ العالم أجمع ، عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

بدت خلالها وهي تجلس قُربَّ شجرة الميلاد المزينة بالكرات الملونة ، وبدت بإطلالة كاجوال عصرية مرتدية هوت شورت جينز مع BLAZER حمراء من قماش البشكير السميك ، نسقت معهم BOOTS فضي ذو كعبٍ عالٍ .

وأرفقت المنشور الذي أطلت به من العاصمة الفرنسية باريس ، بتعليق مقتضب توجهت من خلاله بالتهنئة إلى متابعيها وكتبت : ” ميلاد مجيد … MERRY CHRISTMAS ” .

وأعلنت قمر في وقتٍ سابق توجهها إلى القضاء لرفع دعوى جديدة ضد الصاعدة انجي خوري بتهمة الافتراء و تشويه السمعة ، إثر اتهام الأخيرة لها بمحاولة قرصنة حسابها في INSTAGRAM بهدف سرقة متابعيها .