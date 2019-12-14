قبل المباراة النهائية سرقة كأس الدوري لكرة القدم .. والشرطة تقبض على اللصوص

قام مجموعة من اللصوص بسرقة كأس الدوري في جنوب أفريقيا، بعد الهجوم على السيارة، التي تنقل الكأس قبل المباراة النهائية للبطولة.

ورغم ذلك نجحت الشرطة الجنوب أفريقية، باستعادة الكأس قبل ساعات من انطلاق المباراة بين ماريتزبرج يونايتد وماميلودي صن داونز.

وأوضحت وسائل إعلام إفريقية أن أجهزة الشرطة، تمكنت من تتبع سيارة المجهولون واستعادة الكأس والقبض عليهم.

وأكدت الشرطة في جنوب أفريقيا أن نسخة كأس الدوري، التي قام اللصوص بسرقتها كانت مقلدة.

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في حبن أن النسخة الأصلية من الكأس ستصل إلى ملعب “موزيس مابيدا”، وسط حراسة أمنية مشددة.

مراسلون – رياضة