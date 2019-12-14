في بلد عربي .. محكمة تلزم شاب بدفع 99 ألف دولار لفتاة وعدها بالزواج وأخلف بوعده

أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً على شاب بدفع مبلغ 99 ألف دولار لفتاة بسبب خداعه لها ووعده لها بالزواج.

حيث تقدمت الفتاة بشكوى للمحكمة ضد الشاب بعد أن أوهمها بالزواج منها وأخذ منها مبلغ 99 ألف دولار لافتتاح مشروع يؤهله للزواج وهرب بالمبلغ.

وقامت الفتاة باللجوء إلى القضاء للحصول على حقها منه بعد أن اقترضت المبلغ المذكور من أحد المصارف لتعطيه إياه.

وألزمت المحكمة الشاب بدفع المبلغ للفتاة بعد أن قدمت سندات وفواتير توثق كلامها وبناء عليه تم إصدار الحكم.

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