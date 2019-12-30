فيديو مذهل ... ثلاثة رجال روس يجرون قطار وزنه ألف طن

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثلاثة رجال استطاعوا جرّ قطار وزنه أكثر من ألف طن ولمسافة 10 أمتار.

حيث تم تصوير مقطع فيديو مذهل لثلاثة رياضيين روس وهم يجرون قطار يزن أكثر من 1000 طن لمسافة 10 أمتار، في مدينة سيمفروبل بشبه جزيرة القرم.

والأبطال الثلاثة هم ميخائيل بالير وأليكسي سافتشينكو من القرم وميخائيل إيفانوف من مقاطعة روستوف.

و كانت هذه الواقعة ضمن الفعالية التي نظمت بمناسبة افتتاح خط القطارات الذي يربط روسيا بالقرم يوم الخميس الماضي 26 كانون الأول/ ديسمبر.

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