فيديو غريب … رجل يلاعب عائلة أسود دون أن تؤذيه

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فيديو غريب ... رجل يلاعب عائلة أسود دون أن تؤذيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمربي حيوانات وهو يداعب عائلة أسود دون أن تؤذيه.

وانتشر الفيديو عبر موقع “تويتر” حيث ظهر مزارع ومربي حيوانات برية في جنوب أفريقيا وهو يلاعب عائلة أسود .

حيث رصد الفيديو كبير عائلة أسود وهو يمشي بلهفة باتجاه الرجل عنما رآه ينزل من سيارة المحمية الخاصة به، ليعانقه بكل حب قبل أن تلحقه اللبوة.

 

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