علاج مشاكل البشرة الحساسة في الشتاء بأسهل الوسائل

تبحث صاحبات البشرة الحساسة، عن علاج لمشاكل بشرتهن وخاصة في فصل الشتاء التي يسببها البرد القارس .

وتبحث معظمهن عن وسائل لحمايتها والحفاظ عليها حيوية ومنتعشة بالرغم من البرد.

علاج مشاكل البشرة الحساسة في الشتاء

تتعرض البشرة الحساسة أكثر من غيرها إلى الجفاف والتقشر والتشقق في فصل الشتاء وذلك لأن التيارات الهوائية الباردة التي تتعرض لها من شأنها أن تفقدها الرطوبة الطبيعية وأن تجعلها تبدو متعبة ومتشققة. لذلك نعرض لك روتين العناية بالبشرة الحساسة في الشتاء:

التقشير والتدليك:

يساعد التقشير في التخلص من طبقة الجلد الميت التي تغطي البشرة وتمنع وصول الأوكسيجين إليها.

ولكن التقشير يجب أن يكون مرة واحدة أسبوعيا وأن يتم استخدام المقشر الخاص بالبشرة الحساسة حتى لا تؤدي عملية التقشير إلى حساسية البشرة وزيادة جفافها.

أما التدليك فهو يجب أن يتم مرة يوميا على الأقل، فهو يساعد في تعزيز الدورة الدموية في البشرة ويمنح الوجه إطلالة مشرقة ونضرة.

علاج مشاكل البشرة الحساسة بالترطيب:

من أهم الخطوات التي يجب أن تقومي بها خلال فصل الشتاء حتى تستطيعي حماية بشرتك من المظهر الجاف والمتشقق.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الترطيب يجب أن يكون أولا من الداخل أي من خلال شرب كمية كبيرة من المياه بالرغم من أنك لا تشعرين بالعطش كثيرا خلال فصل الشتاء.

وأيضا عليك باختيار الكريم المرطب المخصص للبشرة الحساسة، كما كريمات العناية والتغذية الليلية والعناية بمنطقة العيون الخاصة بهذا النوع من البشرة أيضا.

تجنبي المياه الساخنة:

فحتى لو شعرت أن المياه الساخنة مغرية خلال هذا الفصل البارد من السنة، إلا أنك يجب أن تعرفي أن الحرارة المرتفعة للمياه يمكن أن تزيد من جفاف بشرتك وتتسبب بالمزيد من الجفاف والتكسر والتجاعيد.

لذلك يفضل استخدام المياه الفاترة لغسل الوجه وتجفيفه برفق بواسطة منشفة قطنية ناعمة.

واقي الشمس: إن الكريم الواقي من أشعة الشمس هو من المستحضرات المهمة بالنسبة إلى البشرة وخاصة الحساسة منها خلال الشتاء.

فحتى لو لم تكن أشعة الشمس قوية، يجب أن تعلمي أن أشعة الشمس فوق البنفسجية هي أكثر تأثيرا على البشرة خلال الشتاء.

لذلك من الضروري أن تقومي باستعمال هذا الكريم بشكل يومي لحماية بشرتك.