علاج التهاب اللوزتين منزلياً .. إليكم عدة طرق بسيطة وفعالة

يلجأ العديد من الأشخاص في علاج حالة التهاب اللوزتين إلى الطرق الطبية من خلال الادوية التي قد يكون لها مضاعفات.

فاللوزتان اللتان تحميان الجسم من البكتيريا والفيروسات قد تُصابان بالتهاب جراء تعرضهما لفيروس أو بكتيريا، خصوصاً لدى الأطفال، وهذا المرض يسبب صعوبة كبيرة وألم في البلع وأحياناً يؤدي إلى حرارة مرتفعة وصداع، كما أن هناك عدة أسباب أخرى قد تؤدي إلى هذا الالتهاب كالإمساك المزمن أو نزلات البرد لدى الأطفال أو الحمى الغدية التي هي نوع من العدوى الفيروسية.

علاج طبيعي

يلجأ العديد من الاشخاص في هذه الحالة إلى تناول المضادات الحيوية أو حتى استئصال اللوزتين بعملية جراحية، لكن هناك ما يسمى بالعلاجات العشبية والطبيعية التي تساعد في علاج هذا المرض منزلياً كما كانت العادات سابقاً، ومن أهم هذه النصائح والعلاجات:

أعراض التهاب اللوزتين

انتفاخ اللوزتين واحمرارهما دليل على التهابهما كما هناك عدة عوارض مرافقة أيضاً كالحمى، الصداع، فقدان الشهية، قشعريرة، تعب وآلام في العضلات، بحة في الصوت أو حتى فقدانه، صعوبة في البلع، التنفس عن طريق الفم، رائحة فم كريهة، طلاء أصفر أو أبيض على اللوزتين، تورم الغدد في الرقبة أو منطقة الفك، السعال.

تطورات جديدة في علاج التهاب اللوزتين في منطقة الشرق الأوسط

– عصر نصف ليمونة على كوب ماء فاتر وإضافة ٤ ملاعق صغيرة عسل وربع ملعقة ملح وشربه مرتين يومياً.

– تناول عصير الخضروات خاصة الجزر، الشمندر والخيار الذي هو مفيد جداً لهذه الحالة.

– غرغرة بالماء الدافئ والملح.

– الحصول على قدر كبير من الراحة لأن الجسم يحارب العدوى أفضل أثناء النوم.

– تجنب التدخين.

– خل التفاح الذي يقتل الميكروبات ويعالج الالتهابات، يجب شرب كوب منه مع الماء الدافئ.

– شرب مغلي شاي الزنجبيل مع الماء.

– تناول عصير الجزر وهو مفيد جداً لإزالة كافة السموم من الجسم.