طرطوس.. عصابة ارتكبت أكثر من 40 عملية سرقة للسيارات والمحال

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طرطوس.. عصابة ارتكبت أكثر من 40 عملية سرقة للسيارات

تمكنت الوحدات الشرطية في محافظة طرطوس من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 4 أشخاص ، امتهنت سرقة السيارات .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، تفاصيل توقيف عصابة تمتهن سرقة السيارات والمحلات ، مبينة أنها ارتكبت (43 ) عملية في مدينة طرطوس وريفها.

وجاء في التفاصيل ، أن قسم شرطة المدينة الجنوبي في طرطوس وبعد المتابعة الدقيقة ، ألقى القبض على 4 أشخاص متهمين بعمليات سرقة السيارات وهم : ( حسن. أ) و( علي. م) و( ع. أ ) و( ك . م).

واعترف السارقين بقيامهم بـ 43 عملية سرقة لسيارات ومحال في طرطوس وريفها عن طريق الكسر والخلع بالاشتراك مع أشخاص آخرين ، مازال البحث مستمر للقبض عليهم .

وأكد أفراد العصابة أنهم كانوا يتقاسمون المبالغ المسروقة فيما بينهم ويرمون أوراق السيارات في حاويات القمامة .

إذ قاموا بخلع وكسر 36 سيارة خاصة وعامة وسرقة محتوياتها ، وخلع وكسر 6 محلات تجارية وسرقة محتوياتها من مواد غذائية ومبالغ مالية و أدوات كهربائية، فضلاً عن  سرقة كبل كهربائي بطول /100/ مائة متر مركب على عداد منزل .

 

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