طرد لاعب بعد تسببه في حمل ابنة الرئيس في نادي بـ أوروبا

قرر نادي في دوري الدرجة الثانية السلوفيني لكرة القدم، طرد لاعب نيجيري من صفوفه، بعد ارتكابه عمل مسيء بحسب وسائل إعلام.

وقال اللاعب الذي لم يكشف عن اسمه، إنه: “طرد بسبب سوء سلوك جسيم وعدم انضباط”،بحسب ما قاله لموقع “غانا سوكر”.

وذكرت بعض المصادر أن اللاعب تسبب، في حمل ابنة رئيسة النادي، واعترف بمسؤوليته الكاملة عن ذلك.

وأضاف إنه “يفكر في اتخاذ إجراء قانوني لدى الاتحاد الدولي بسبب مزاعم الفريق السلوفيني بأنه تجاوز الحدود المحددة للاعبين”.

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ويضم دوري الدرجة الثانية السلوفيني 4 لاعبين نيجيريين هم، بيدى أوسوجى، وتيميتوب نيلسون، وجيرالد تشيوك، وسليمان أديوجا.

مراسلون – رياضة