صيدلانية في جبلة تتعرض لحادثة سرقة بعد ضربها على رأسها بغاز سفري

تعرضت صيدلانية في منطقة جبلة لحادثة سرقة مصاغها الذهبي ومبلغ مالي بعد أن أقدم مجهولون على ضربها ليل أمس .
وذكرت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك تفاصيل حادثة السلب التي تعرضت لها الصيدلانية ( لمى ) في منطقة جبلة.
حيث تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ومن خلال البحث والتحري عن مرتكبي الجرائم من إلقاء القبض على شخصين قاما بضرب وسلب الصيدلانية ، وسرقوا مصاغها الذهبي.
وتم إلقاء القبض على السارق (جعفر . س) وهو مواليد ٢٠٠١م، فيما يستمر البحث والتحقيق لمعرفة شركائه المتوارين عن الأنظار.
وبالتحقيق معه ، أقر الفاعل بأنه قام مع شركائه بضرب الصيدلانية المذكورة ليلاً على رأسها ضمن الصيدلية مستخدماً غاز سفري كان بحوزته .
وبمجرد أن فقدت الصيدلانية الوعي وأغمي عليها قام السارق بسلبها وسرق منها مبلغ 17 ألف ليرة سورية وسنسال ذهب وساعد يد .
وتبين أن المقبوض عليه من أصحاب السوابق ومتهم بارتكابه حوادث سرقة أخرى منها سلب مبلغ 200 ألف ليرة سورية من سائق سيارة شحن.