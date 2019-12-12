شكران مرتجى تكشف أسراراً عن عمرها ونجوم الفن يتقدمون منها بالتهنئة

احتفلت الفنانة شكران مرتجى بعيد ميلادها الذي يوافق تاريخ اليوم 12/12 ، ونشرت صورة جديدة خاصة بهذه المناسبة ، عقبّت عليها متحدثة عن سنوات العمر .

وخصت نفسها بالقول : ” عمري ليس ثلاثين ولا أربعين ولا خمسين … عمري يكبر ويصغر مع كلمة حنين … أو كلمة قسوة تجعل قلبي حزين … “.

وتقدَّم بعض نجوم الفن بالتهنئة للفنانة الشهيرة ، فكتب رامي عياش قائلاً : ” النجاح ، الطمأنينة والصحة الجيدة هي أمنياتي لك صديقتي ” .

وعلقت كاريس بشار : ” شكورة يا شكورة إن شاء الله العمر كله بالفرح والحب والسعادة ” ، أما معتصم النهار فعايدها بالقول : ” عيد سعيد “.

وعايدها كلٍ من النجمتين اللبنانيتين نوال الزغبي و ماغي بو غصن والمخرج السوري سيف الدين سبيعي الذين تمنوا للنجمة شكران مرتجى بدورهم طوال العمر والسعادة .