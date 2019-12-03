شركة طيران سورية تعلن عن تسيير أولى الرحلات من دمشق إلى برلين

أعلنت شركة طيران سورية “أجنحة الشام” عن بدئها تسيير رحلات إلى برلين من مطار دمشق الدولي عبر مطار بيروت الدولي .

وفي إعلان نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية ، أعلنت أمس أنها ستسير أولى رحلاتها من مطار دمشق الدولي إلى مطار برلين اعتبارا من 14 كانون الأول .

ولفتت أجنحة الشام ، إلى أنها ستسيّر بشكل مبدئي رحلتين أسبوعياً وبأسعار تشجيعية مع السماح بوزن 30 كيلوغراماً لكل مسافر .

كما أعلنت الشركة عن تسييرها رحلات إلى مدينة دوسلدوف الألمانية وبمعدل رحلة واحدة أسبوعياً مع بداية العام الجديد 2020.

وعن سبب تسيير تلك الرحلات الجديدة ، فأوضحت الشركة أنه تلبية لرغبة المسافرين السوريين في توسيع الوجهات التي يزداد تعداد الجالية السورية فيها .

يذكر أن شركة “أجنحة الشام” للرحلات الجوية تأسست في عام 2007، ويقع مقرها في مطار دمشق كما تعتبر أول شركة طيران يمتلكها القطاع الخاص تم إنشاؤها في سوريا.

وأوقفت الشركة في عام 2012 عملياتها نتيجة الحرب التي بدأت في سوريا منذ آذار 2011 إلا أنها عاودت استئناف رحلاتها الجوية في عام 2014 بعد أن حصلت على رخصة مشغل رحلات منتظمة كناقل وطني، وباشرت بتنفيذ رحلات منظمة إلى كل من القامشلي وبيروت والكويت وبغداد.

وحالياً تنظم الشركة رحلات إلى كل من الكويت- مسقط – الخرطوم – طهران – بغداد – النجف – البصرة، فضلاً عن رحلاتها الداخلية إلى القامشلي .