شاهد: مانشستر يونايتد يضرب السيتي بهدفين ويبعده عن الصدارة أكثر في الدوري الإنجليزي

تغلب مانشستر يونايتد على منافسه مانشستر سيتي بهدفين لهدف، على ملعب “الاتحاد”، في قمة الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لليونايتد في الدقيقة الـ23 من ركلة جزاء، ثم أضاف أنتوني مارسيال الثاني في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

في المقابل قلص السيتي الفارق، عبر هدف أحرزه نيكولاس أوتامندي في الدقيقة الـ86.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثالث، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

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في حين رفع اليونايتد رصيده إلى 24 نقطة، ليصل إلى المركز الخامس، على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.

مراسلون – رياضة