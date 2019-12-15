شاهد: مانشستر سيتي يسحق أرسنال بثلاثية نظيفة .. تألق دي بروين وستيرلينغ

سحق مانشستر سيتي مضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة، على ملعب “الإمارات”، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت أهداف السيتي بتوقيع كل من كيفن دي بروين هدفين في (2 و40)، ورحيم سترلينغ (15).

وكاد سترلينغ أن يضيف الرابع، بعد تمريرة من دي بروين، لكن كرته مرت بجانب القائم في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

واستمر غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، عن صفوف السيتي بسبب الإصابة.

وبهذا الانتصار أصبح رصيد السيتي 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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في حين تبتعد كتيبة المدرب غوارديولا عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع.

مراسلون – رياضة