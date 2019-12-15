شاهد: كريستيانو رونالدو يسجل هدفين ويقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي

تغلب يوفنتوس على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب أليانز ستاديوم، في المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وجاءت أهداف اليوفي عن طريق كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (هدفين)، والمدافع ليوناردو بونوتشي، في الدقائق 9، و37، و45 توالياً.

في المقابل أحرز اللاعب إيناسيو بوسيتو، هدف أودينيزي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء.

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وبهذا الفوز أصبح رصيد “السيدة العجوز” 39 نقطة في صدارة ترتيب “الكالتشيو” بشكل مؤقت.

في حين بقي رصيد أودينيزي 15 نقطة في المركز الـ17 على سلم ترتيب الدوري الإيطالي.

مراسلون – رياضة