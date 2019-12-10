شاهد : فيديو خاص لـ كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يحصد ملايين المشاهدات بوقت قصير

عبر حسابه الشخصي على موقع “انستغرام”، نشر مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو فيديو له، رفقة ابنته آلانا مارتينا حيث كان يلعب معها.

وأرفق الدولي البرتغالي الفيديو، بتعليق: “كيف لا يمكنني الوقوع في حب الأميرة الحلوة؟”، في إشارة إلى ابنته.

وحصد الفيديو خلال ساعة قرابة مليون ونصف مشاهدة، كما حصد ألاف من الإعجابات والتعليقات من جماهير الدون.

وفي أخبار البرتغالي أيضاً، أكدت وسائل إعلام أن اللاعب نادم على مغادرة فريقه السابق ريال مدريد، والانتقال إلى اليوفي.

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ولايشعر رونالدو بالارتياح مع النادي الإيطالي، حيث لا يمر بأفضل حالاته كما كان في النادي الملكي.

مراسلون – رياضة