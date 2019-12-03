شاهد : ردة فعل غريبة من ماتيو ابن ليونيل ميسي عقب تتويجه بالكرة الذهبية

توج نجم برشلونة ليونيل ميسي ، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وخلال الحفل سلطت الأضواء على الطفل ماتيو ابن ميسي، الذي قام بردة فعل طريفة بعد تتويج والده بالكرة الذهبية.

وانتشرت فيديو يظهر ماتيو وهو يضحك بشكل مبالغ فيه، وكان يقفز أيضاً فرحاً عقب إعلان تتويج ميسي بالكرة الذهبية.

وتفوق نجم برشلونة على كل من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

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ويمتلك ماتيو شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعرف عنه بمشاكسة والده، وتشجيع خصوم برشلونة.

مراسلون – رياضة

Messi’s son Mateo reacting to his dad winning the Balon d’Or 😂😂 pic.twitter.com/lBb8xmhrrY — Footy Humour (@FootyHumour) December 2, 2019

MATTEO MESSI ES LO MEJOR DE LA NOCHE JAJAJAJAJAJAJA como lo amo pic.twitter.com/cRpgJ7V1BV — Aylin🌹 (@Ailubasconcello) December 2, 2019