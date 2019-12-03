شاهد: جميلاتان من البرازيل تلعبان الكرة بصدريهما

نشرت نجمة البرازيل للاستعراض لاعبة كرة الطائرة الشاطئية بالأرجل ناتاليا غيوتلر، فيديو عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، وهي تؤدي عرض كروي مع صديقتها.

وبحسب الفيديو المصور على شاطئ البحر، فإن ناتاليا غيوتلر وصديقتها جيسي فيتيفولي، تقومان بتبادل الكرة عبر صدريهما بطريقة متقنة وبشكل مستمر.

وتمتلك غيوتلر أكثر من مليون متابع عبر حسابها على موقع “انستغرام”، وتنشر عبره الكثير من الفيديوهات.

كما تنشر فيديوهات، حول مهاراتها الكروية بشكل مستمر، والتي تجد صدى على مواقع الانترنيت.

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وسبق أن نشرت نجمة البرازيل ناتاليا غيوتلر فيديوهات، مع نجوم كرة القدم من بلادها منهم نيمار ورونالدينيو.

مراسلون – رياضة