شاهد: الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الترجي.. وعمر خريبين يدخل تاريخ البطولة

بلغ الهلال السعودي نصف نهائي كأس العالم للأندية، بتغلبه على الترجي التونسي بهدف نظيف على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، في ربع نهائي البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد للهلال عن طريق، النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 73، من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب “الزعيم” محمد كنو، في الدقيقة الـ86، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

كما لعب ضمن صفوف الهلال، عمر خريبين، ليكون لاعب سوري يشارك في كأس العالم للأندية.

وقال خربين: “الفوز أهم من الأداء والمستوى الفني، لأن الفريق الذي يخسر يودع المسابقة مباشرة، ونحن لعبنا من أجل الانتصار فقط وحققناه”.

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وسيواجه النادي السعودي في الدور النصف نهائي من كأس العالم للأندية، فلامنغو البرازيلي، الثلاثاء المقبل.

مراسلون – رياضة