شاب سوري يضرم النار في السيارات ضمن عدة مدة ألمانية !

أقدم شاب سوري على إضرام النار بحوالي 15 سيارة في عدة مدن ألمانية دون معرفة السبب الذي دفعه للقيام بذلك.

وذكرت صحيفة “مولاكر تاغ بلات“ الألمانية ، أن شاباً سورياً يبلغ من العمر 24 عاماً أضرم النار في 15 سيارة في مدن فوزتسهايم ونوينبورغ وزينغن وقرية إرزينغن، بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية في الفترة مابين 26 تشرين الثاني و3 كانون الأول.

وبينت الصحيفة أنه تم القبض على الشاب وزجه في السجن الاحتياطي لمدينة كارلسروه الألمانية ، دون معرفة إن كان لاجئ أو طالب لجوء ولا حتى العام الذي وصل فيه إلى ألمانيا .

إلا أن صحيفة “بيلد” الألمانية أشارت إلى أن المتهم طالب لجوء سوري يعيش في مدينة نوينبورغ لكن الشرطة لم تؤكد أو تنفي ذلك بعد .

وجل ما قالته الشرطة حول هذه القضية ، أن فريق جنائي مؤلف من 20 محقق يتابع القضية ولا يُستبعد تورط جناة آخرين في جرائم إضرام النيران في السيارات.

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