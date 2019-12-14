سوريا .. وزير النفط يبشر بحل ازمة الغاز المنزلي و الكهرباء خلال الايام القادمة

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سوريا .. وزير النفط يبشر بحل ازمة الغاز المنزلي و الكهرباء خلال الايام القادمة

بشر وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم حول بقرب انتهاء الاختناقات على مادة الغاز المنزلي في سوريا ، وبحدوث انفراج فيما يتعلق بمشاكل الكهرباء أيضاً.

وخلال لقاء له على الفضائية السورية ، اعتبر وزير النفط أن صعوبات توريد مادة الغاز المنزلي لا تخفى على أحد ، وترافقت الآن مع زيادة الطلب على المادة بنسبة 30% فوق الحاجة الاعتيادية في هذا الوقت من العام.

أما عن الاجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الصدد ، فكشف الوزير غانم أنه تم العمل على نقاط لزيادة الكميات المخصصة للمحافظات في هذه الفترة ، إضافة إلى بعض الاجراءات الخاصة في عمليات التوزيع ستعكس واقعاً ايجابياً على توزيع مادة الغاز المنزلي.

إلى ذلك، بشر الوزير غانم بانتهاء الاختناقات على المادة ، مشيراً إلى أنه خلال الأيام القادمة ستنتظم التوريدات بشكل كامل ، وستكون هناك زيادة في الكميات المطروحة في كافة المحافظات .

من جهة أخرى، أعلن غانم المواطنين أنه تم إدخال بئرين غازيين في الخدمة وإعادتهما إلى العمل بطاقة انتاجية تبلغ ٢ مليون متر مكعب من الغاز ، وستورد خلال الايام القليلة القادمة إلى وزارة الكهرباء مما سينعكس ايجابا على الانتاج الكهربائي في سوريا أيضاً.

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