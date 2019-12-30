وزارة النقل تنشئ أول طريق سريع مأجور في سوريا ضمن هذه المحافظة

تعتزم وزارة النقل السورية ، إنشاء أول طريق سريع مأجور في سوريا وميزته ستكون توفير الوقت والوقود بآن معاً.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك أنه تمت الموافقة على إنجاز تحويلة حمص الكبرى ليكون أول طريق سريع مأجور في سوريا ، لأهميتها بالوصل بين مدينة حسياء وطريق طرطوس.

وأوضحت الوزارة أن هذه التحويلة هي محور طريق شرياني هام للمناطق المحيطة بمدينة حمص من الجهة الغربية ، إذ من الممكن ربطها مستقبلاً مع الأوتسترادات الدولية.

وعن أهمية المشروع، أفادت “النقل” بأن المشروع يحقق جدوى اقتصادية لاسيما لجهة اختصار تكلفة النقل لمسافة 14 كم عن الطريق الحالي ، فضلاً عن تخفيض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المروية المتكررة في هذه المنطقة.

وبينت أن إنشاء التحويلة سيفيد من جهة تخفيف الازدحام على اوتستراد دمشق – حمص – طرطوس، ويخفض حجم المرور الداخلي إلى مدينة حمص حين استكمال المشروع.

ومن المشاريع الطرقية الأخرى التي تمت الموافقة عليها، تأهيل الخط الحديدي دمشق – حمص، واستكمال مشروع المرفأ الجاف في حسياء وإنجاز طريق حمص – مصياف.