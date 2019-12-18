سوريا .. إعلان من وزارة النفط بخصوص طرح وتوزيع الغاز المنزلي

محلياتأخبار محلية
سوريا .. إعلان من وزارة النفط بخصوص طرح وتوزيع الغاز المنزلي

كشف مدير عمليات الغاز في وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا ، أحمد حسون ، عن طريقة ستتخذها الوزارة لسد النقص الحاصل بالمحافظات في مادة الغاز المنزلي.

وقال حسون لإذاعة “شام إف إم” اليوم الأربعاء ، إنه و لتغطية الحاجة الفعلية و النقص الحاصل خلال اليومين الماضيين بمادة الغاز المنزلي ، سيتم طرح 150 ألف أسطوانة غاز يوم الجمعة في كافة المحافظات .

وفي هذا الإطار، بين مدير عمليات الغاز في وزارة النفط ، أنه تبلغ كمية التوزيع لليوم الأربعاء 100 ألف أسطوانة في سوريا .

وسبق وأكد حسون لموقع “الخبر” ، بأنه لا صحة لخبر تخفيض مخصصات مراكز الغاز ، بل أن ما حصل هو توحيد حمولة السيارات التابعة لمركز الغاز لتسريع عملية دوران الموزعين ، أي بدل أن يحصل الموزع كل 10 أيام على حمولته  ، سيحصل كل 5 أيام يحصل على حمولة ، فمثلاً تم تخصيص حمولات سيارات مدينة دمشق بـ 250 أسطوانة في حين كانت المراكز تحمل السيارة 300 أو 350 أسطوانة.

وقبل أيام ، بشر وزير النفط و الثروة المعدنية علي غانم ، بقرب انتهاء الاختناقات على مادة الغاز المنزلي في سوريا ، وبحدوث انفراج فيما يتعلق بمشاكل الكهرباء أيضاً.

 

اقرأ المزيد:

سوريا .. تعديل هام في قانون خدمة العلم .. حجز أموال من تجاوز الـ42 ولم يؤد خدمته

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

محافظة دمشق رداً على الانتقادات الموجهة للمقاعد المضاءة في…

سوريا .. تعديل هام في قانون خدمة العلم.. حجز أموال من تجاوز…

سوريا .. توقف شركة سيارات “شام” عن الإنتاج للمرة…