سوريا .. إعلان من وزارة النفط بخصوص طرح وتوزيع الغاز المنزلي

كشف مدير عمليات الغاز في وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا ، أحمد حسون ، عن طريقة ستتخذها الوزارة لسد النقص الحاصل بالمحافظات في مادة الغاز المنزلي.

وقال حسون لإذاعة “شام إف إم” اليوم الأربعاء ، إنه و لتغطية الحاجة الفعلية و النقص الحاصل خلال اليومين الماضيين بمادة الغاز المنزلي ، سيتم طرح 150 ألف أسطوانة غاز يوم الجمعة في كافة المحافظات .

وفي هذا الإطار، بين مدير عمليات الغاز في وزارة النفط ، أنه تبلغ كمية التوزيع لليوم الأربعاء 100 ألف أسطوانة في سوريا .

وسبق وأكد حسون لموقع “الخبر” ، بأنه لا صحة لخبر تخفيض مخصصات مراكز الغاز ، بل أن ما حصل هو توحيد حمولة السيارات التابعة لمركز الغاز لتسريع عملية دوران الموزعين ، أي بدل أن يحصل الموزع كل 10 أيام على حمولته ، سيحصل كل 5 أيام يحصل على حمولة ، فمثلاً تم تخصيص حمولات سيارات مدينة دمشق بـ 250 أسطوانة في حين كانت المراكز تحمل السيارة 300 أو 350 أسطوانة.

وقبل أيام ، بشر وزير النفط و الثروة المعدنية علي غانم ، بقرب انتهاء الاختناقات على مادة الغاز المنزلي في سوريا ، وبحدوث انفراج فيما يتعلق بمشاكل الكهرباء أيضاً.

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