سوريا .. قطر سفينة جانحة منذ 9 أعوام شمال مرفأ طرطوس

تمكنت كوادر الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل في سوريا ، من قطر سفينة جنحت منذ عام 2010 شمال مرفأ طرطوس .

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه تم قطر السفينة تايغر1 ، التي تحمل علم جورجيا والتي كانت جانحة مقابل شاليهات نادي الضباط شمال مرفأ طرطوس منذ عام ٢٠١٠.

وعن تفاصيل العملية، أفادت الوزارة أنها تمت بالأمس حيث جرى سحبها مسافة ٢٠٠ متر من موقع الجنوح .

ويتم العمل الآن على تحضير السفينة فنياً والكشف على جسمها تحت الماء لرصد أي حالة تسرب ليصار بعد ذلك إلى قطرها خارج موقع الإشغال الحالي والاستفادة منها بالشكل المناسب .

يشار إلى أنه في السادس من أيار الماضي، قامت اليوم كوادر الموانئ البحرية في وزارة النقل السورية ، بقطر السفينة تور 2 التي جنحت على شاطئ محافظة اللاذقية بسبب عاصفة بحرية في منتصف كانون الثاني ٢٠١٩ بسبب الأمواج العالية والرياح الشديدة الناتجة عن العاصفة حينها.

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