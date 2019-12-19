سوريا .. تعميم بزيادة الحد الأدنى لرواتب عمال القطاع الخاص

عممت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ، إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، بزيادة الحد الأدنى العام للأجور لعمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك .

وبحسب ما أفاد به مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني لصحيفة “الوطن”، يشمل التعميم العمال غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية.

وسيتم تطبيق التعميم مع بداية شهر كانون الأول الحالي ، ويشمل أيضاً العاملين في القطاع الخاص والتعاوني المشترك.

كما بين دمراني أنه تم التشديد على المديريات ، بمراعاة الحد الأدنى العام للرواتب عند تنظيم عقود العمل لغير السوريين أيضاً، أو عند تنظيم عقود عمل للعاملات في المنازل من السوريات أو غير السوريات.

وأصدر الرئيس بشار الأسد 21 تشرين الثاني ، مرسومان بمنح زيادة على الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين في سوريا ، المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

ومنح المرسوم الأول زيادة قدرها 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين ، بينما منح المرسوم الثاني زيادة قدرها 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين .