سمية الخشاب تختار دمشق لإنجاز أجدد أعمالها الغنائية ( صور )

تتحضر الفنانة سمية الخشاب لإنجاز كليب أغنيتها الجديدة ” عربية أنا ” التي تدعم المرأة وتسلط الضوء على قوة النساء ومهارتهن وتضحياتهن .

وتتواجد النجمة المصرية حالياً داخل العاصمة السورية دمشق ، إذ أنها اختارت أقدم مدن العالم المأهولة في التاريخ لتكون شاهدة بشوارعها وأزقتها على تفاصيل كليب الأغنية .

وصرحت الخشاب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم داخل أحد الفنادق بدمشق ، أن سوء الأحوال الجوية حالت دون انطلاق عمليات التصوير ، ولكنها رأت في ذلك فرصة لها للتجول في أحياء المدينة التي وصفتها بالغالية على قلبها .

وأكدت أن اختيارها التصوير في العاصمة السورية جاء بسبب وجود أماكن جميلة ومختلفة بتنوعها ، وتتناسب مع كلمات وفكرة الأغنية .

واختتمت سمية الخشاب تصريحها لافتة إلى أنها من المعجبين بمسلسلات البيئة الشامية ، ولا تجد صعوبة في التحدث بأي لهجة عربية في حال عرض عليها العمل فيها .