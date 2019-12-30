سمية الخشاب تختار دمشق لإنجاز أجدد أعمالها الغنائية ( صور )

تتحضر الفنانة سمية الخشاب لإنجاز كليب أغنيتها الجديدة ” عربية أنا ” التي تدعم المرأة وتسلط الضوء على قوة النساء ومهارتهن وتضحياتهن .
وتتواجد النجمة المصرية حالياً داخل العاصمة السورية دمشق ، إذ أنها اختارت أقدم مدن العالم المأهولة في التاريخ لتكون شاهدة بشوارعها وأزقتها على تفاصيل كليب الأغنية .
وصرحت الخشاب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم داخل أحد الفنادق بدمشق ، أن سوء الأحوال الجوية حالت دون انطلاق عمليات التصوير ، ولكنها رأت في ذلك فرصة لها للتجول في أحياء المدينة التي وصفتها بالغالية على قلبها .
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. صور من المؤتمر الصحفي الذي جمعني مع المخرجة الجميلة رندلى قديح و مدير الانتاج الاستاذ محمد زيداني بالصحفيين السوريين من الحبيبه #سوريا #دمشق لتصوير الكليب الجديد #عربية_انا ان شاء الله . . . #سمية_الخشاب #مصر #السعودية #الامارات #العراق #لبنان #دمشق #تونس #بيروت #الجزائر #الرياض #المغرب #مراكش #الزمالك #الجمعه #بغداد #حلب #الاهلي #القاهرة #سميه_الخشاب #الكويت #ليبيا #الهلال #سوريا #قطر #فلسطين
وأكدت أن اختيارها التصوير في العاصمة السورية جاء بسبب وجود أماكن جميلة ومختلفة بتنوعها ، وتتناسب مع كلمات وفكرة الأغنية .
واختتمت سمية الخشاب تصريحها لافتة إلى أنها من المعجبين بمسلسلات البيئة الشامية ، ولا تجد صعوبة في التحدث بأي لهجة عربية في حال عرض عليها العمل فيها .