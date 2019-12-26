سفير سوريا في لبنان يحسم الجدل حول قرار فرض رسوم على السوريين

أكد سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي، أن قرار فرض رسم جديد على السوريين لا يمكن البت به إلا بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وبحسب موقع “الاقتصادي” قال السفير السوري في لبنان ، إنه بعد صدور القرار اللبناني بفرض رسم 6 دولار أمريكي على السوريين الراغبين بالدخول إلى لبنان أو المرور منه، تم التواصل مع وزارة المال والاتفاق على تجميد القرار بشكل مبدئي.

وشدد علي على أن البت في الموضوع يكون بعد الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وحل الأزمة الحالية فيه.

ودعا السفير السوري لضرورة الوقوف بوجه أي قرار ينعكس سلباً على مصالح الشعبين السوري واللبناني، مضيفاً أن هناك من يؤمن بأن الوضع الاقتصادي بين البلدين يقتضي التكامل.

يذكر أن الجمارك اللبنانية علقت تنفيذ قرار استيفاء رسم قدره 10 آلاف ليرة لبنانية (تعادل 6 دولارت) من السوريين الراغبين بالدخول إلى لبنان بعد موجة جدل كبيرة أثارها القرار.