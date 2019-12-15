سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية … جدول الأسعار

تواصل الليرة السورية استقرارها أمام الدولار الأمريكي في أسواق التداول وذلك بعد تذبذب كبير شهدته خلال الأسابيع الماضية .
سعر الدولار في سوريا
وبحسب موقع شمرا السوري ، فقد حافظت الليرة السورية على قيمتها خلال الأسبوع الجاري وكانت الأسعار كمايلي
1 دولار أمريكي = 840 ليرة سورية للشراء ، و 850 ليرة سورية للمبيع
في حين بلغ سعر 1 يورو بحدود 932 ليرة سورية للشراء ، و 940 ليرة سورية للمبيع
سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية
وبلغ سعر الليرة التركية بحدود 144 ليرة سورية للشراء ، و 145 ليرة سورية للمبيع
وكان مصرف سورية المركزي قد حدد في وقت سابق ما أسماه السعر التفصيلي المخصص لمساعدات الأمم المتحدة ، والذي سجل 700 ليرة سورية لكل 1 دولار أمريكي
في حين لا يزال المصرف يثبت سعر صرف الدولار للتعاملات التجارية والحوالات بحدود 434 ليرة سورية
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