سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية … جدول الأسعار

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سعر الدولار في سوريا

تواصل الليرة السورية استقرارها أمام الدولار الأمريكي في أسواق التداول وذلك بعد تذبذب كبير شهدته خلال الأسابيع الماضية .

سعر الدولار في سوريا

وبحسب موقع شمرا السوري ، فقد حافظت الليرة السورية على قيمتها خلال الأسبوع الجاري وكانت الأسعار كمايلي

1 دولار أمريكي = 840 ليرة سورية للشراء ، و 850 ليرة سورية للمبيع

في حين بلغ سعر 1 يورو بحدود 932 ليرة سورية للشراء ، و 940 ليرة سورية للمبيع

سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية

وبلغ سعر الليرة التركية بحدود 144 ليرة سورية للشراء ، و 145 ليرة سورية للمبيع

وكان مصرف سورية المركزي قد حدد في وقت سابق ما أسماه السعر التفصيلي المخصص لمساعدات الأمم المتحدة ، والذي سجل 700 ليرة سورية لكل 1 دولار أمريكي

في حين لا يزال المصرف يثبت سعر صرف الدولار للتعاملات التجارية والحوالات بحدود 434 ليرة سورية

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