زين العمر يختتم العام بـ تغريدة ” نقودٌ وحقائب ” ما القصة ؟! ( صورة )

يتسمَّ الفنان زين العمر بطرافته وخفة ظله ، وهذا ما نلاحظه دائماً من خلال المنشورات الفكاهية التي يشاركها مع المتابعين عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

وكان آخر منشورات النجم اللبناني صورة أظهر من خلالها مجموعة من الحقائب المليئة بالأوراق النقدية ، أرفقها بتعليق هزليِّ كتب فيه : ” تخانقت مع أهلي … عم ضبّ أغراضي … ما بعرف لوين رح روح … ” .

وحاز المنشور على تفاعل المتابعين الذين أثنوا على طرافته وأشادوا بخفة ظلِّ الفنان ، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية العصيبة التي يمر بها بلده لبنان .

تخانقت مع أهلي وعم ضب غراضي

وما بعرف لوين بدي روح 😜😜😂😂😂😉😉😉#zeo pic.twitter.com/s5LUpLQWoK — Zein El Omr – زين العمر (@ZeinElOmr) December 30, 2019

ولفت زين العمر الأنظار إليه في وقتٍ سابق بعدما شارك صورة تجمعه بوزير خارجية بلاده في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ، صرح أنها من داخل الطائرة الخاصة للأخير .

علق عليها ، قائلاً : ” كنت بالطائرة الخاصة بمعالي الوزير جبران باسيل ، كنا عم نشكل الحكومة وهلق وصلنا ، يا الله شو قوي جبران ” .