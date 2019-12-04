في دمشق .. سارق يقوم بتنويم سائقي التكاسي و يسرقهم !

ألقى قسم شرطة القنوات في دمشق على سارق يقوم بتنويم ساقي السيارات العامة لسرقة ما بحوزتهم من مال وجوالات .

وأوردت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية السورية أنه تم القبض على شخص يدعى ( علي . ع ) بعد عدة شكاوى وردت لقسم شرطة دمشق تفيد بقيام شخص مجهول بسلب سائقي سيارات الأجرة بعد تخديرهم.

ولفتت الصفحة إلى أن أحد السائقين الذين قام بتخديرهم السارق قبل سرقته، تعرض لحادث سير نتيجة ذلك .

وبعد القبض على السارق، عثر بحوزته على عدة جوالات ، وشرائح خليوية، وكروت ذاكرة بداخلها صور للأشخاص المسلوبين، وبطاقة عسكرية لشخص آخر.

وعن طريقة تنفيذه عملية السرقة ، فاعترف بالتحقيق معه بأنه كان يضع حبوب منومة في علب المشروبات ويعطيها للسائقين كضيافة بعد أن يصعد معهم .

وعندما يشعر بأن السائق بدأ يفقد وعيه يطلب منه التوقف وينتظره لينام ثم يسرق منه ما يملك من مال وجوالات واوراق شخصية ويهرب.

يذكر أنه تم القبض على العديد من النشالين في دمشق حيث يكثر تواجدهم في الأماكن المزدحمة مثل جسر الثورة والبرامكة .

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