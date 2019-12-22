دمشق .. حماية المستهلك توضح حقيقة رفع الأسعار الأسبوع المقبل

نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق علي الخطيب بأن كل ما يتم الترويج له حول رفع الأسعار الأسبوع المقبل عار عن الصحة.

وقال مدير تموين دمشق لإذاعة “شام اف ام” اليوم الأحد إنه لا صحة لما يزعم به التجار بارتفاع الأسعار خلال الأسبوع المقبل، وهو أسلوب لجذب الزبائن فقط.

كما علق مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق على حملة “زكاتك خفض أسعارك” التي أطلقتها وزارة الأوقاف، قائلاً “إن بعض التجار تأثروا بهذه الحملة.. ونحن نريد هذه الاستجابة منهم، وخاصة أنها من الممكن أن تصحي الضمير النائم لدى البعض”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد شددت في إجراءاتها لضبط الأسواق لمنع رفع الأسعار بعد صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً تم ربطه بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

فيما تقوم دوريات التموين بحملات على المحلات لمراقبة ضبط الأسعار في الأسواق تركزت على المواد الغذائية الأساسية وتم على إثرها إغلاق عدد من المحلات التجارية.